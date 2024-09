Pattuglie e posti di blocco. Un week end di controlli. Via due patenti per l’alcol

Un sabato sera all’insegna della sicurezza quello appena trascorso, con le forze dell’ordine che hanno concentrato la loro attenzione anche e soprattutto sulla sicurezza stradale. I carabinieri di Empoli, infatti, hanno svolto l’ultimo di una serie di servizi straordinari di controllo del territorio, finalizzati a contrastare i reati predatori e lo spaccio di sostanze stupefacenti, nonché la guida sotto l’influenza d’alcol, avvalendosi dell’ausilio di personale della Compagnia intervento operativo del Sesto battaglione Toscana. Sotto la lente soprattutto piazza Don Minzoni, viale Buozzi e via del Giglio. Il bilancio è fatto di numeri importanti. Sessantatré persone identificate, quarantaquattro veicoli “attenzionati“, oltre a diciotto persone sottoposte a misure restrittive controllate. A fine servizio, ecco due denunce per guida in stato d’ebbrezza, con altrettante persone sorprese con un tasso alcolemico superiore al limite consentito. Sono state quindi ritirate due patenti e inflitte sanzioni da 500 euro.

Nelle stesse ore il sindaco Alessio Mantellassi si è complimentato sui social per l’operato della polizia municipale. "Sono passato in centro e mi sono fermato a salutare i nostri agenti – ha scritto –, impegnati in un pattugliamento mirato del centro e anche a fare rispettare le ordinanze sulla chiusura di alcuni negozi. Grazie a loro per il lavoro che fanno ogni giorno".