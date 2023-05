Passi di Luce Ecco ’Il Drago’ Invito a riflettere

CASTELFIORENTINO

Una settimana dopo il successo di “Salviamo Pinocchio“, la compagnia Passi di Luce è pronta a tornare sul palcoscenico del Teatro C’Art. Stasera alle 21 e domani alle 17, porterà infatti in scena “Il Drago”, fiaba filosofica scritta da Evgenij Schwarz nel 1943. Il testo parla di una città in cui da oltre 400 anni si è stabilito un Drago, il quale oltre a vessare i suoi abitanti con sproporzionate tasse alimentari chiede ogni anno in sposa una fanciulla, che poi nessuno rivede più. Giunto in città Lancellotto, questi decide di combattere il drago, incontrando però l’opposizione degli abitanti della città, convinti che “l’unico modo per essere al sicuro dai draghi sia quello di tenersene uno”.

Tenuto conto del momento storico in cui fu scritto e dell’autore, “Il Drago” è considerato il simbolo della dittatura nazifascista, anche se altri vi hanno voluto vedere un testo contro la stessa dittatura sovietica, o ancora una denuncia delle storture della democrazia, con le sue false promesse di libertà in un mondo capitalista. "Ho conosciuto questo testo diversi anni fa, quando ne ho studiata una parte in un laboratorio teatrale – sottolinea Niccolò Taddei, che ha curato la regia – e mi ha colpito fin da subito la brillantezza nel rappresentare un dramma sotto forma di crudele commedia, in cui l’assurdo e il paradosso sono il motore attraverso cui l’opera ci parla".

"Insieme a Jessica Pirrello, co-regista, e ad alcuni altri ragazzi, abbiamo deciso che potesse essere una bella sfida con cui cimentarsi in questo nuovo anno di lavoro teatrale – conclude Taddei –. I ragazzi hanno accolto subito la sfida e si sono messi a disposizione per affrontare questo testo per niente facile con maturità e tanta voglia di mettersi in gioco. È la prima volta che la compagnia Passi di Luce affronta un testo di teatro classico nella sua interezza". Il gruppo di attori è composto da circa 20 giovani dai 15 ai 30 anni, con qualche “fuori-quota”. Lo spettacolo prevede anche musica dal vivo e la collaborazione di un chitarrista, Alessio Biondi, un pianista, Marco Campinoti, e un violinista, Gianni Mustafai, che suoneranno dal vivo.