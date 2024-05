"Pardo Cellini propone parco fotovoltaico a Maiano come alternativa sostenibile alla discarica: pressione politica per la transizione energetica"

Promuovere la realizzazione di un parco fotovoltaico al posto della discarica di San Martino a Maiano, come “piano B“ quando il gas estratto da Alia sarà esaurito. E’ la proposta avanzata da Pardo Cellini, candidato sindaco della lista civica Più Certaldo. "Faremo ogni sforzo, anche di pressione politica verso la Regione, per poter utilizzare questo spazio in direzione di una sostenibilità energetica ed ambientale – ha detto Cellini – in linea con la direttiva europea e con il percorso avviato lo scorso marzo con la delibera di costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile Certaldo".