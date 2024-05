Parcheggio in via dei Martiri. C’è l’ok al piano

Un progetto da oltre tre milioni di euro, che nelle intenzioni del sindaco Giuseppe Torchia e della giunta comunale si pone l’obiettivo di recuperare e valorizzare alcune aree di Vinci capoluogo. E che, con l’approvazione del progetto definitivo avvenuta lo scorso martedì, si prepara a entrare nel vivo. E’ lo stato d’avanzamento relativo all’iter di "Vinci Immaginari Futuri", per un’operazione da 3,6 milioni di euro complessivi che sarà finanziata con i fondi del Pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza). Un piano da attuare tramite sette differenti interventi, tutti fortemente interrelati tra loro, pur mantenendo ciascuno la possibilità di essere realizzato anche separatamente: si parla della realizzazione di un nuovo parcheggio in via dei Martiri (con annesso rifacimento del marciapiede) della sistemazione delle aree limitrofe alla chiesa della Santissima Annunziata e di una serie di operazioni di riqualificazione che riguarderanno piazza della Libertà, via Roma e via Rossi e la Pinetina della doccia (mentre il settimo intervento previsto andrà a sistemare le strade del borgo). Nella prima fase, gli operai interverranno su via Martiri: nascerà un nuovo posteggio da 70 posti auto e sarà ripavimentato il tratto che dal nuovo marciapiede porta a via Puccini.

Prevista una nuova pavimentazione anche in piazza della Libertà, con sistemazione dei muretti. La seconda fase interesserà la risistemazione dell’incrocio a lato della chiesa (con installazione di dissuasori) e la creazione di un percorso pedonale protetto a lato di via Roma. Nella terza fase sarà infine creato un punto panoramico in via Rossi, per riqualificare anche l’area verde della Pinetina della doccia.