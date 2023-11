Papilloma virus. Vaccinazioni gratuite

EMPOLESE VALDELSA

La Regione Toscana offre gratuitamente il vaccino contro il Papilloma virus a: femmine che abbiano almeno undici anni; ragazze nate entro il 1993; maschi a partire dagli undici anni di età fino al compimento del diciottesimo anno; adulti previsti nella categorie di rischio del calendario vaccinale regionale (a soggetti con infezione da Hiv, a tutte le donne operate per lesioni correlate ad infezioni da Hpv, agli uomini che fanno sesso con uomini). La vaccinazione prevede due dosi di vaccino se viene iniziata prima del compimento dei 15 anni, 3 dosi (da effettuarsi rispettivamente a distanza di 2 e 6 mesi dalla prima) se iniziata successivamente.

Domani e il 25 novembre, la Regione Toscana effettuerà l’Open Day per la vaccinazione contro il Papilloma virus, che verrà effettuato domani dai medici e dai pediatri di famiglia, mentre coloro che appartengono alle categorie sopra riportate potranno essere vaccinati il 25 novembre senza prendere l’appuntamento ma con accesso libero negli ambulatori vaccinali aperti nei territori aziendali con orario continuato dalle ore 11 alle 17. A Empoli, basta andare al Dipartimento di Prevenzione in via dei Cappuccini 79. I ragazzi di età inferiore ai 15 anni che abbiano iniziato il ciclo vaccinale nel corso del precedente open day del 9 e 10 giugno scorso potranno effettuare la seconda dose nel corso di questo open day di novembre.