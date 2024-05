Palio, la notte della tratta. Ecco gli abbinamenti

Fucecchio, 15 maggio 2024 - Stasera Fucecchio e il popolo del Palio ha vissuto uno dei momenti più attesi: l’assegnazione dei cavalli alle 12 contrade rappresentate da fortunelli, barbareschi, presidenti e capitani.

Il sorteggio ha tenuto col fiato sospeso il popolo di piazza. Nel lotto dei 12 cavalli scelti e imbussolati anche il trio delle favorite, la grigia Zinzula Sedilesa, Zenia Zoe protagonista di una bella prestazione lo scorso anno e Zia Zelinda già vincitrice del Palio.

Ma ecco i binomi che andranno a disputarsi la gara di domenica. Primo estratto è Zio Fester, cavallo tutto da scoprire, toccato in sorte a Torre. Il popolo di Cappiano esulta: porterà in pista l’esordiente Zinzula Sedilesa, nome come detto, tra i più ambiti. Dyllu, altro esordiente correrà con i colori di Samo mentre Vittorino, cavallo che già ha corso il Palio due volte, gareggerà per le Botteghe. Quinta estrazione vede Vanadio da Clodia, altro grigio, assegnato a Sant’Andrea. L’urna gira e consegna Ceccomitocca a Porta Bernarda. Avanti con Blue Star - cavallo atteso e tra i più desiderati- che manda in delirio il popolo di Porta Raimonda. Uno dei più esperti del lotto, Sultano da Clodia, rappresenterà Borgonovo e finalmente è la volta di Zia Zelinda, che torna a San Pierino a due anni dalla vittoria; il popolo d’Oltrarno è festante. Altra coppia è quella formata da Charly Brown e Ferruzza.

Infine Zenia Zoe e Cecco Biondo, entrambi cavalli di indubbie qualità, vanno rispettivamente a Querciola e Massarella. Con le accoppiate contrade-cavalli, la partita è ufficialmente aperta.