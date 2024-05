Palio di Fucecchio, ecco le contrade in finale

Fucecchio (Firenze), 19 maggio 2024 – Si disputerà intorno alle 18 di oggi, 19 maggio, la finale della 43esima edizione del Palio delle Contrade Città di Fucecchio. Vanno a contendersi l’accesso alla finale Porta Raimonda, Torre, Querciola, Massarella, San Pierino, Sant’Andrea, Cappiano e Borgonovo.

Vince Porta Raimonda: rivivi la diretta

Fuori dai giochi le contrade Samo, Porta Bernarda, Ferruzza e Botteghe che è protagonista nella prima batteria di una caduta - non rovinosa - del fantino Giosuè Carboni su Vittorino, arrivato scosso.

Tutti agli ordini di Andrea Calamassi, mossiere di grande esperienza, riconfermato dal sindaco Alessio Spinelli e tornato in Buca per bissare l’edizione 2023. Le prime due batterie si sono corse senza false partenze. Tra pronostici e strategie, sale l’attesa per conoscere il nome della contrada che si porterà a casa il Cencio realizzato da Marco Neri.