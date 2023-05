Palio di Fucecchio, Sant’Andrea nella storia: vince con Gavino Sanna, settimo cencio

Fucecchio, 21 maggio 2023 – Frusta alzata per Sant’Andrea che domina tutta la corsa. Gavino Sanna non tradisce le aspettative. E’ per la terza volta il re indiscusso della buca del Palio di Fucecchio.

Rivivi la diretta

Sono i rosso verdi a portarsi a casa - per la settima volta - l’ambito cencio della 42esima edizione della manifestazione. Banzay montato da Sanna brucia le contendenti sul tempo in una gara al cardioapalma con una mossa lunga e complessa che riporta la contrada a festeggiare dopo il 2019.

Un Palio avvincente vestito dei colori di Sant’Andrea e che abbraccia i quartieri insuesi. L’anno scorso fu Dino Pes su Zia Zelinda a incoronare San Pierino: agli arancio azzurri andò il Cencio firmato da Giuliano Giuggioli.

Il Drappo del 2023 sarà ricordato anche e soprattutto per la realizzazione a quattro mani. L’opera proposta dalle artiste fucecchiesi (appartenenti a contrade rivali) Elisa Motta e Benedetta Chiari, capolavoro tutto in rosa, è toccato in sorte agli insuesi che hanno dominato la gara.