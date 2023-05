Palio di Fucecchio, vince Sant’Andrea in un’edizione di grande pathos

Fucecchio, 21 maggio 2023 – Sant’Andrea vince il Palio di Fucecchio 2023. Un appuntamento sempre molto sentito, al quale ci si prepara per un anno intero. Esulta Sant’Andrea con Gavino Sanna, re della Buca del Palio di Fucecchio che ancora una volta trova la vittoria. Sanna è primo su Banzai, cavallo all’esordio.

Il fantino porta per la terza volta il Palio a Sant’Andrea. Un vero e proprio beniamino per i contradaioli. E il giubilo di Sant’Andrea è davvero irreferenabile in questa lunga e combattuta edizione 2023 del Palio.

"Edizione bellissima – dice l’assessore Daniele Cei durante la diretta Facebook sulla pagina del Palio di Fucecchio – è andato tutto liscio e siamo contenti anche per la contrada vincitrice perché si toglie una grande soddisfazione. E’ un cencio tra i più belli anche per la fattura. Onore ai vincitori”.

E i vincitori, il popolo di Sant’Andrea, esplode in un pianto di gioia mentre si impadronisce del cencio. “Un sogno – dice il capitano Manuel Spagli – Sant’Andrea è la contrada che non solo none ha la rivale ma non ha nemmeno rivali. Grazie a tutto il popolo di Sant’Andrea, ognuno è stato fondamentale. La nostra formula magica? Lavorare tutto l’anno per arrivare a questo”.

Rivivi la diretta:

Ore 19.02: Sant’Andrea vince il Palio di Fucecchio con Gavino Sanna.

Ore 18.54: continua il battibecco tra il mossiere e la Ferruzza. “Ferruzza, devi stare dietro”, continua a urlare il mossiere. E proprio per la Ferruzza arriva una nuova ammonizione. Intanto in molti ricordano le difficoltà e la mossa infinita dell’edizione 2022.

Ore 18.51: i contradaioli seguono con grande trasporto, nella Buca d’Andrea, le operazioni alla mossa.

Ore 18.49: grande tensione ai canapi. Battibecco tra il fantino della Ferruzza e il mossiere. Il cavallo della Ferruzza scalcia e la contrada viene retrocessa all’ultimo posto. Intanto c’è la seconda ammonizione per San Pierino, che retrocede con la stessa Ferruzza all’ultimo posto

Ore 18.44: ancora fuori dai canapi i cavalli. A breve ci sarà una nuova chiamata. I cavalli e i fantini hanno bisogno di ristoro in una giornata particolarmente calda dopo il fresco dei giorni scorsi.

Ore 18.41: le contrade e i cavalli che si sfidano per il Palio e che escono dalle batterie. Massarella con Assalto, Torre con Zamura, Ferruzza con Arathon Baio, Borgonovo con Sultano da Clodia, Sant'Andrea con Banzai, Samo con Tiepolo, Cappiano con Silbomba, San Pierino con Blue Star.

Ore 18.40: questo l’ordine di partenza, venuto fuori dal sorteggio: Samo, Massarella, Torre, Sant'Andrea, Cappiano, Ferruzza, San Pierino. Borgonovo di rincorsa.

Ore 18.39: la mossa per il cencio è lunga e difficile. Il mossiere Andrea Calamassi, dopo lunghe schermaglie, fa entrare i barbareschi per un ristoro di cavalli e fantini.