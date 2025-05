Estate in festa. Montaione è la meta

Concerti, manifestazioni enogastronomiche, mercatini di prodotti tipici ogni venerdì per le vie del centro e di antiquariato il primo martedì del mese, festival musicali, passeggiate tra la natura, visite guidate, cinema, spettacoli per bambini e tanto altro. Con l’arrivo della bella stagione Montaione è pronto ad accogliere tra le strade e le piazze del borgo i numerosi appuntamenti che anche quest’anno compongono il ricco calendario dell’Estate Montaionese. A essere protagonista non sarà comunque solo il centro, ma anche le frazioni e la Gerusalemme di San Vivaldo.

Tra le iniziative più importanti ricordiamo "Classica", rassegna di musica classica giunta alla 30esima edizione, che propone concerti della Fondazione Orchestra Regionale della Toscana nella scenografia naturale delle cappelle della Gerusalemme di Toscana nelle prime tre domeniche di luglio. Il 26esimo Festival della Musica Suonata, rassegna musicale ideata e organizzata dal musicista montaionese Stefano Montagnani, con i concerti che si terranno nelle caratteristiche piazze del centro storico di Montaione il martedì sera in agosto.

Ancora il "Paesaggio ritrovato 2025", ciclo di escursioni gratuite alla scoperta delle bellezze naturalistiche presenti a Montaione e dintorni. Oggi, in occasione della Festa dei Parchi Anpil 2025, è tra l’altro in programma la seconda passeggiata nella singolare Alta valle del torrente Carfalo, uno degli angoli più incontaminati del territorio. Dal 18 giugno al 10 settembre torneranno poi le visite notturne alla Gerusalemme di San Vivaldo, dalle 21 fino alle 23.

Da cerchiare con la matita rossa, per tutti gli amanti del romanticismo, la notte del 21 giugno quando si terrà il concerto del Trio Radio Marelli dedicato all’amore. Per tutti gli appassionati della cucina toscana, invece, la data da non dimenticare è il 3 agosto quando arriva "Ciccia e Vino", appuntamento enogastronomico nel centro storico di Montaione con carne alla brace e vino locale. Il calendario completo è consultabile sul sito www.montaioneintuscany.it.