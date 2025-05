Sos carenza di posti auto: "La giunta dia l’esempio"

Mancano posti auto in centro. E allora? "I componenti della giunta ed il presidente del consiglio comunale, potrebbero evitare di parcheggiare i mezzi privati per lasciare più opportunità ai residenti". È la proposta sotto forma di mozione, che il consigliere comunale di Forza Italia Simone Testai, sottopone al consiglio nella prossima seduta del 28 maggio. L’allegato alla delibera del 25 marzo 2021 che disciplina la zona a traffico limitato nel centro storico, prevede infatti l’autorizzazione alla sosta per queste figure istituzionali. Dice Testai: "considerato che sono stati eliminati molti parcheggi, soprattutto in piazza Amendola, l’amministrazione, che gode già di permessi per i mezzi comunali e dei relativi spazi, può dare un segnale di vicinanza ai residenti evitando di accedere e parcheggiare con i mezzi privati lasciando quindi quei pochi posti rimasti per i residenti". Non è però l’unica proposta compresa nella mozione: il consigliere comunale azzurro chiede anche al consiglio fucecchiese di esprimersi per modificare la seguente dicitura nella stessa delibera: "in occasione di particolari manifestazioni su richiesta del sindaco o di un altro componente della giunta comunale e in altri casi di comprovata necessità, la polizia municipale può rilasciare permessi temporanei". Cambiarla come? Scrivendo così: "in occasione di particolari manifestazioni autorizzate dai competenti uffici, e patrocinate dall’amministrazione comunale, ed in altri casi di comprovata necessità, la polizia municipale può rilasciare permessi temporanei". Spetterà ora al consiglio comunale decidere se approvare o meno la mozione. "Crediamo – tiene a ribadire Testai – che di fronte alla sottrazione di un considerevole numero di posti auto l’amministrazione comunale debba dare l’esempio allineandosi ai sacrifici che vengono chiesti ai cittadini. Crediamo inoltre – prosegue – che il sindaco e l’assessore alla viabilità e polizia municipale, non debbano continuare a tenere la testa sotto la sabbia riguardo al fenomeno sotto gli occhi di tutti della sosta indiscriminata (fatta eccezione dei veicoli per disabili) che ormai da mesi si verifica nella parte antistante l’ingresso al giardino Cardini in corso Matteotti".