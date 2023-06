Palio di Castelfiorentino, Giochi e Teatro per il Gran Finale di Stasera!

Si avvia al gran finale di stasera l’edizione del 2023 del Palio di Castelfiorentino. Ieri pomeriggio in piazza Gramsci c’è stato il “Palio dei bambini” che si sono contesi il “Cencetto” sfidandosi in quattro giochi: “Strizza spugna”, “Mira e tira” la “Staffetta” e “Ruzzola ballina”, versione baby del gioco praticato dagli adulti. In serata in piazza Kennedy c’è stata l’esibizione teatrale da parte delle contrade chiamate a interpretare in cinque minuti l’argomento del 2023, ovvero “L’Universo”.

Oggi si parte di prima mattina: alle 9 allo Stadio Comunale “Riccardo Neri“ le gare del Palio proseguono con due giochi, nei quali tecnica, forza e abilità faranno la parte del leone. Ad attendere le squadre saranno ovviamente i sostenitori delle varie contrade, che non mancheranno di incitare i loro beniamini affinché ognuno possa dare il meglio di sé. La prima sfida sarà la “Staffetta” e a seguire la prova di muscoli con il “Tiro alla fune”; nel pomeriggio, alle 17, il Palio si sposterà in centro e i giochi riprenderanno in piazza Kennedy dove si disputerà la “Palla avvelenata” a cui farà seguito “Ruzzola Balla”. Al termine, verso l’ora di cena, più o meno alle 20, la proclamazione della contrada vincitrice.