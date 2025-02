Palazzo Leggenda. Tanti laboratori per i più piccoli

Tutto pronto a Palazzo Leggenda, la biblioteca delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi di Empoli, per un’altra settimana ricca di iniziative. Il primo appuntamento è per domani alle 17 con "Una torre di storie", letture per bambine e bambini dai quattro agli otto anni, mentre giovedì alla stessa ora spazio a un pomeriggio "A tutto manga", dove i piccoli partecipanti saranno coinvolti nella creazione di una pagina a fumetti (età consigliata nove-quattordici anni). Per questo laboratorio è consigliata la prenotazione.

Il programma proseguirà poi venerdì prossimo alle 17 con la celebrazione della "Giornata dei calzini spaiati", momento in cui bambine e bambini dai tre ai sei anni potranno entrare in un mondo magico fatto di calzini, ma non calzini qualsiasi. Sarà un’avventura in cui ogni calzino avrà una storia da raccontare. Con carta, colori e tanta fantasia, saranno creati calzini super speciali che andranno ad addobbare il meraviglioso albero di Palazzo Leggenda. Il laboratorio è comunque aperto a tutte e tutti coloro che vorranno lasciare la propria impronta.

La settimana si chiuderà quindi sabato 8 febbraio con un doppio appuntamento: alle 10.30 i "Baby M-assaggi", letture e divertimento a tema Carnevale per bambine e bambini dai diciotto ai trentasei mesi con prenotazione consigliata. Alle 16.30, invece, ecco "Dal libro al fare: Pietro Pizza… in biblioteca". Palazzo Leggenda si trasformerà in un laboratorio dove nessuna pizza è impossibile da cucinare. Verranno realizzate pizze dalle forme più stravaganti con pasta sale e tutti gli ingredienti disponibili nella dispensa della propria fantasia. Lettura e laboratorio per bambine e bambini dai quattro agli otto anni (prenotazione consigliata). Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero di telefono 0571 757873, oppure scrivere una mail a [email protected]. Il programma di Palazzo Leggenda del mese di febbraio è comunque consultabile online sul sito web www.biblioteca.comune.empoli.fi.it.