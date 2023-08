Paese in festa Quattro contrade pronte alla sfida

GAMBASSI TERME

Spettacoli, sfilate, concerti e stand di prodotti tipici locali. Benvenuti in un paese in festa. Siamo nel Comune di Gambassi Terme dove presto torneranno a sfidarsi le quattro contrade di Membrino, I’Porcello, La Pieve e Belvedere per l’attesto Palio, edizione 2023. Le quattro protagoniste, rappresentata da squadre di uomini, donne e bambini del paese, si scontreranno in diverse prove di abilità che richiamano la tradizionale rurale. Dal tiro alla fune alla gara della damigiana, dalla spinta delle botti in salita fino ad arrivare all’originale corsa delle bigonce che chiude la competizione, il divertimento è assicurato. Durante la settimana del Palio delle Contrade, tutto il centro storico di Gambassi sarà animato da iniziative ed intrattenimento per tutte le età. Il palio dei gambassini, giunto quest’anno alla 17esima edizione, si svolgerà dal 21 al 27 agosto. Per l’occasione verrà organizzato anche il primo concorso fotografico "Momenti di Palio". "Chi aderirà - anticipa Fabrizio Ripetti del comitato organizzatore - potrà accedere ai backstage delle contrade, assistere alla preparazione dei carri allegorici, alle prove, immortalando i momenti più suggestivi e goliardici della manifestazione. I tre scatti migliori saranno giudicati da una giuria presieduta da Roberto Bastianoni".

I giochi veri e propri prenderanno il via il 23 con il Palio dei bambini, da giovedì 24 tocca agli adulti con le sfide del dopo cena che si terranno nella pista di pattinaggio all’interno del giardino comunale. Si comincia con il tiro alla fune femminile e il gioco damigiana, avanti poi con lo spacca legna e il taglio del tronco con la sega da boscaiolo, manche maschile e femminile. Il sabato la spinta delle botti nel circuito cittadino, e poi la corsa delle bigonce, seguita domenica dalla sfilata dei carri allegorici con le rappresentazioni di tutte le contrade. "Ai bambini - spiega Ripetti - il Palio sarà assegnato subito il 23. Avremo tanti ospiti con noi. La sfilata sarà accompagnata dal gruppo storico degli sbandieratori della città di Volterra. Bello vedere che c’è ricambio generazionale. I capitani delle contrade sono giovani, tutti under 40. Segno che la passione per il Palio non conosce età".