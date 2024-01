Padule, tanti eventi per la Giornata mondiale delle zone umide

La Riserva Naturale Lago di Sibolla riapre sabato 3 febbraio, con eventi dedicati alla Giornata Mondiale delle Zone Umide.

Ora è possibile anche visitare la mostra fotografica "Wonders in Wetlands" di Federica Gianneschi e Valerio Baldeschi, fotografi naturalisti di grande talento, impegnati in attività di conservazione. Le immagini richiamano la ricchezza e la varietà di vita delle Zone Umide, che hanno un ruolo fondamentale per il benessere umano (Wetlands and human wellbeing è il messaggio della giornata mondiale delle zone umide 2024).

Domenica 4 febbraio è previsto un piccolo trekking che lega gli ambienti boschivi ed umidi delle Colline delle Cerbaie al Padule di Fucecchio ed al Lago di Sibolla, a cura della guida ambientale Simone Sfasci. Negli orari di apertura sarà possibile incontrare i volontari dell’associazione Amici del Padule di Fucecchio per la Biodiversità per iscrizioni, collaborazioni, scambi di idee.