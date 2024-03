Operaio morto a 33 anni. Fissata per oggi l’autopsia

L’esame autoptico è stato fissato per le 15 odierne, a Careggi. E sulla base dell’esito dell’autopsia, sarà possibile accertare le cause del decesso di Cristian Melis e fissare la data delle esequie. Sono gli ultimi sviluppi legati alla vicenda di "Spadino", come il trentatreenne operaio di origini sarde scomparso qualche giorno fa era affettuosamente soprannominato a Montespertoli. Stando a quanto ricostruito, Melis sarebbe deceduto a seguito di un malore tre giorni fa: avrebbe iniziato a sentirsi male al lavoro e sarebbe tornato a casa con la febbre a 40. La temperatura – da quanto raccontano gli amici – non sarebbe calata considerevolmente nemmeno con l’assunzione di un farmaco apposito e la situazione sarebbe peggiorata irrimediabilmente nel giro di qualche ora: i soccorritori, allertati da alcuni coinquilini di "Spadino", non avrebbero potuto far altro che constatarne la morte.

g.f.