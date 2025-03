Occasione per esplorare l’impegno per l’ambiente

L’orto scolastico della classe 5^ B di Cerreto Guidi è stato al centro di un evento speciale: un open day per tutti gli alunni delle altre classi della scuola. Evento organizzato dagli stessi studenti della 5^ B che, con creatività e passione, hanno voluto condividere i frutti del loro lavoro e l’importanza del loro progetto educativo. Gli alunni si sono dedicati con impegno alla creazione di una locandina per promuovere l’open day e per catturare l’attenzione dei loro compagni. La locandina, affissa in ogni angolo della scuola, invitava tutti a partecipare a un’esperienza immersiva nel mondo dell’orto.

Durante l’open day, gli alunni hanno accompagnato i visitatori in un tour guidato dell’orto, spiegando con entusiasmo il ciclo di vita delle piante e le tecniche di coltivazione sostenibile che hanno appreso. Ogni studente ha avuto l’opportunità di mostrare un angolo dell’orto di cui si è preso cura, illustrando le sfide affrontate e i successi ottenuti. L’iniziativa ha riscosso un grande successo, coinvolgendo non solo gli alunni ma anche gli insegnanti. I bambini delle altre classi sono rimasti affascinati e molti hanno espresso il desiderio di partecipare a simili progetti.

Questo evento ha rafforzato l’idea che l’educazione ambientale può diventare un’esperienza condivisa e che ogni piccolo passo verso la sostenibilità ha un grande valore. Un esempio di come l’impegno e la creatività dei giovani possano influenzare positivamente l’intera comunità scolastica.