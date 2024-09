Oasi Arnovecchio, workshop di disegno

EMPOLI

Mattinata speciale quella in programma domenica prossima dalle 9 alle 13 all’Oasi naturale protetta di Arnovecchio alle porte di Empoli. Il wildlife painter Alessandro Sacchetti (nella foto) terrà infatti un workshop di disegno naturalistico intitolato "I colori della natura: disegnare piante e animali", dedicato a bambini e adulti (anche alla prima esperienza) che desiderano, attraverso l’arte, entrare in contatto emotivo con la natura, per conoscerla, amarla e disegnarla; ma anche per tutti coloro che hanno semplicemente voglia di disegnare. Questo workshop ha lo scopo di indirizzare l’attenzione dell’appassionato neofita verso un metodo diretto di disegno naturalistico che permetta di iniziare da subito a rappresentare correttamente le forme di vita che più ci appassionano. Partendo da una sintetica rassegna sulla rappresentazione artistica di piante ed animali, si passerà subito alla pratica delle moderne tecniche di disegno, nel rispetto della tradizione pittorica. L’incontro si tiene negli spazi attrezzati dell’area naturale protetta gestita da Legambiente Empolese-Valdelsa per conto del Comune di Empoli. Il materiale tecnico (lapis e matite colorate, acquerelli, tempere, acrilici…) è a cura degli iscritti, che potranno essere massimo 25. Per iscriversi telefonare al 348 6548659 o scrivere una mail all’indirizzo [email protected].