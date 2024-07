Nuovo servizio alla Misericordia. Debutta l’antincendio boschivo

Empoli, 19 luglio 2024 – La Misericordia di Empoli sembra non stancarsi mai. Cresce, cresce ancora lanciandosi in una nuova avventura affatto semplice, per nulla banale: l’antincendio boschivo. Un’esperienza inedita che arriva dopo quasi tre anni di preparazione e di alta formazione alla lotta attiva agli incendi boschivi: sia attraverso il corso base di Coordinamento volontariato antincendio che con il corso di operatore antincendio della Regione Toscana. Niente è lasciato al caso, mai, e tantomeno in missioni così speciali.

"Vogliamo confermare così, ulteriormente, la centralità che cerchiamo di avere sul territorio – ha commentato il nuovo governatore Francesco Pagliai –, fornendo tanti servizi con tanti volontari che si mettono a disposizione della città in silenzio e in modo gratuito. La prova che fare del bene al prossimo fa bene, è gratificante. Questo nuovo capitolo della nostra lunga storia rappresenta per me un’ottima occasione per aprire oggi all’esterno il mio impegno come governatore della Misericordia, della quale mi sono innamorato tanti anni fa e della quale porterò avanti i valori".

Parole piene di riconoscenza, le sue, che hanno riempito di orgoglio i (primi) 40 volontari che si sono specializzati nel nuovo servizio antincendio boschivo e i loro referenti. "È nato tutto dalla volontà di mettersi in gioco – ha spiegato Alessandro Mammoli, responsabile della protezione civile della Misericordia di Empoli –. Il gruppo è appassionato, variegato e conta anche sul contributo di 16 donne, tra l’altro particolarmente attive. L’obiettivo è esserci sempre: per convenzione abbiamo una squadra, composta almeno da due operatori, reperibile tutti i giorni h24 in venti minuti. Cosa significa? Che in venti minuti dalla chiamata i volontari devono essere pronti, equipaggiati e in azione. Domenica abbiamo fatto il nostro primo intervento ufficiale su Empoli, in supporto ai vigili del fuoco per un principio di incendio dietro al cimitero comunale".

Un’emozione forte oltre che una soddisfazione – come ha lasciato intendere lo stesso referente del servizio antincendio boschivo, Federico Chesi, seduto accanto ai volontari Antonio Boldrini e Claudio Benevieri – perché si tratta di interventi cruciali per affrontare le emergenze soprattutto estive e in generale per preservare il prezioso patrimonio verde. Ecco perché la formazione continua e la preparazione tecnica sono i pilastri fondamentali per garantire un servizio efficiente: i corsi di formazione, gratuiti e aperti a tutti, sono essenziali per preparare sempre nuovi volontari pronti e capaci che ci mettano il cuore, oltre al tempo. La presentazione del nuovo progetto ieri è stata anche l’occasione per ’inaugurare’ il mezzo in dotazione alla squadra: un fuoristrada equipaggiato con attrezzatura antincendio e con un serbatoio da 600 litri d’acqua.

Passione, impegno, spirito di sacrificio: un mix straordinario di virtù che lascia intendere come questo non sia che l’inizio di un percorso che porterà la Misericordia di Empoli a raggiungere grandi obiettivi anche in questo frangente. "Avere una squadra sul territorio pronta a intervenire è sicuramente una risorsa anche in virtù delle sfide che ci pone dinanzi il cambiamento climatico – il plauso di Dario Fanciullacci, della Federazione delle Misericordie della Toscana –: ecco la dimostrazione che le Misericordie si occupano della cura della persona ma anche dell’ambiente. Grazie".