Nuovo look per le strade. Spinta alle manutenzioni con mezzo milione di euro

Sessantadue chilometri quadrati di superficie. E molti di questi, toccati da infrastrutture, avrebbero bisogno di un resstyling. Da Ponte a Elsa a Casenuove passando dal centro storico, avanti tutta con la manutenzione di strade e marciapiedi. Al tema, sono stati destinati 500mila euro dell’avanzo di bilancio comunale, da sommare a quote già stanziate nel corso dell’anno. Un modo per rispondere alle segnalazioni pervenute nel tempo. A inizio settembre sono stati rifatti i marciapiedi di via Fratelli Cervi a Ponte a Elsa e nel quartiere di Avane dove sono stati ‘fresati’ e nuovamente bitumati i marciapiedi di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, quelli del tratto destro di via Maestrelli, quelli di via del Borghetto e i marciapiedi del tratto di via della Motta nel centro abitato. Dopo la fine delle asfaltature di Avane, gli operai si sono spostati in centro con interventi su marciapiedi di via Tripoli, via Amendola e, poco fuori dal centro, su via Fattori (ancora in corso). Un elenco in continuo aggiornamento. A breve partiranno anche interventi di asfaltatura strade. L’avvio è stato deciso su via della Nave a Marcignana e col tratto interno a Casenuove di via Valdorme, fino a giungere al completamento dell’asfaltatura di via Piovola a Villanuova. Come annunciato dall’assessore alle Manutenzioni Simone Falorni, il piano non finisce qui. Ci sarà una seconda parte.