Nuovo asilo, via ai lavori. Aumentano posti e spazi. Struttura all’avanguardia per oltre 2 milioni di euro

Presto un nuovo servizio, davvero, per il domani di Castelfiorentino. E’ infatti al via il cantiere per il nuovo Nido “Panda“. Sarà una struttura all’avanguardia, con più posti e maggiori spazi per i bambini. L’investimento è pari a 2 milioni e 374 mila euro, finanziato con risorse Pnrr. Sono cominciati da pochi giorni i lavori per la realizzazione di una nuova struttura, più ampia di quella attuale, che sarà parzialmente demolita solo nel momento in cui saranno completati i lavori per la nuova sede, previsti entro la fine del 2025. In questo modo non ci sarà alcuna interruzione del servizio. In virtù della nuova sistemazione dell’area, sarà creata una nuova zona a verde in via De Gasperi. il Nido “Panda“ sorgerà come un edificio separato rispetto a quello attuale, con più posti (dai 66 attuali a 72), e spazi più ampi (da 695 a 938 metri quadri), dato quest’ultimo non trascurabile in quanto i processi di apprendimento e il benessere psicofisico dei bambini sono influenzati dall’ambiente che li circonda.

L’attuale Nido, costruito nel 1980, necessitava da tempo di una ristrutturazione radicale, evidenziando carenze strutturali, una coibentazione ormai datata e una funzionalità non più adeguata alle nuove esigenze dei bambini. Ma l’operazione, a questo punto, non era più conveniente rapportando i costi ai benefici. Il Comune ha così deciso di procedere a una parziale demolizione della struttura esistente (escluso l’ampliamento realizzato nel 2003) e alla realizzazione nella stessa area di un nuovo Asilo Nido, concepito attraverso criteri di sostenibilità, funzionalità, qualità architettonica, e come un sistema integrato in grado di favorire esperienze di relazione e di crescita dei bambini. "Nella grande partita dei finanziamenti europei del Pnrr – osserva l’assessore Francesca Giannì – abbiamo scelto di privilegiare progetti finalizzati a un rinnovamento strutturale delle scuole del territorio. Il nuovo nido “Panda“, che prevede peraltro un ampliamento significativo dei posti a disposizione dei bambini, si colloca appunto in questa prospettiva, e la realizzazione di questa struttura a fianco di quella esistente ci consentirà di non interrompere la continuità del servizio durante i lavori".

