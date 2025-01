Nuovo asfalto sulle strade. Scattano limiti e divieti

A partire da domani e fino al prossimo 12 febbraio, verrà istituito il senso unico alternato in via delle Regioni, sulla 429 tra i km. 56+100 e 56+670, in via Piano di Sotto ed in via Toscana in prossimità dell’incrocio con via Piano di Sotto. In questo lasso di tempo, la circolazione veicolare nelle medesime strade sarà regolata da movieri (in caso di traffico particolarmente intenso, su disposizione della polizia municipale) o da impianto semaforico mobile, con il limite massimo di velocità che verrà abbassato a 30 km/h. Lo ha fatto sapere il Comune di Certaldo, alla luce dei lavori di rifacimento del manto stradale che saranno effettuati da Acque. Le limitazioni in questione saranno in vigore ogni giorno (giorni festivi esclusi) dalle 8 alle 18.30. Nello stesso periodo, con gli stessi orari e nelle stesse vie sarà istituito il divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata (oltre al restringimento della carreggiata).