Nuovi stalli rosa con il contributo del Ministero

Montespertoli

Stalli rosa, progettati la scorsa estate, in arrivo con questa primavera: il Comune di Montespertoli ha appena ricevuto il contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di tremila euro per la realizzazione di spazi riservati alla sosta gratuita dei veicoli delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino in età non superiore a due anni. Stando al progetto, si tratta di sei stalli nel centro del paese a ridosso dei servizi più importanti. Già mesi addietro è stato chiarito che il contributo prevede un riconoscimento di 500 euro per ciascun stallo realizzato. Le postazioni sono previste nei punti di maggiore permanenza di donne con bambini o in stato di gravidanza (vicino alle scuole o al centro commerciale naturale del paese, per esempio) e saranno realizzate in queste aree: via Garibaldi, nell’innesto con piazza del Popolo (uno stallo); piazzale Caduti nei Lager (due stalli); viale Risorgimento, nei pressi degli ambulatori (uno stallo); piazzale Maurizio Lotti (due stalli). Il conto totale fa quindi sanamente tremila euro che equivale al contributo ministeriale. Adesso i lavori per la realizzazione.