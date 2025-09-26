Nuove opportunità di impiego. Dall’ambiente alla manifattura. “Il territorio che vuol crescere”

La mediazione su Flotilla

Raffaele Marmo
La mediazione su Flotilla
Empoli
CronacaNuove opportunità di impiego. Dall’ambiente alla manifattura. “Il territorio che vuol crescere”
26 set 2025
COSTANZA CIAPPI
Cronaca
Percorsi tra Empoli e Vinci con possibilità di inserimento con contratto a termine e prospettive di continuità. Le aziende richiedono formazione tecnica e competenze amministrative. Ecco le selezioni in corso

Lavoro nel settore calzaturiero (Foto di repertorio)

Empoli, 26 settembre 2025 – Lavoro, una necessità e un diritto. Nel territorio empolese si aprono nuove opportunità lavorative in due settori molto diversi tra loro, ma entrambi significativi per l’economia locale: quello della gestione ambientale e quello alimentare.

Il primo annuncio riguarda una figura di addetto al controllo e alla verifica qualitativa dei rifiuti per i consorzi di raccolta con sede a Empoli. Si tratta di un ruolo cruciale nella filiera della differenziazione, poiché prevede la raccolta di campioni e la verifica manuale dei materiali destinati al riciclo o allo smaltimento. È un lavoro dinamico e itinerante, che richiede disponibilità a spostamenti su tutto il territorio nazionale dal lunedì al venerdì, con trasferte indennizzate e vitto e alloggio coperti dall’azienda. L’attività si svolge all’aperto e presso impianti di trattamento, quindi è richiesta una buona adattabilità a contesti operativi complessi. Non è necessaria esperienza pregressa, grazie a un percorso iniziale di formazione con affiancamento tecnico, ma sono indispensabili una buona padronanza della lingua italiana e dimestichezza con strumenti digitali, soprattutto per la comunicazione in streaming da remoto. Il contratto offerto è a tempo determinato di sei mesi, con prospettiva di stabilizzazione.

La seconda posizione si colloca invece nel comune di Vinci, dove un’azienda del settore alimentare ricerca personale da impiegare come addetto o addetta alla segreteria. Qui le mansioni riguardano l’archiviazione documentale, il controllo dei documenti di trasporto, la gestione delle chiamate, la stampa di etichette e l’accoglienza dei clienti. Si tratta di un impiego part-time, per il quale è richiesta esperienza pregressa in ruoli simili, oltre al possesso di un diploma di scuola superiore. Fondamentali anche la conoscenza del pacchetto Office, l’uso di gestionali e una buona padronanza dell’inglese, oltre a capacità relazionali e organizzative. Sono infine necessari la patente B e un mezzo proprio per raggiungere la sede di lavoro.

Entrambe le selezioni rappresentano occasioni interessanti: la prima si rivolge a chi desidera intraprendere un percorso professionale innovativo nell’ambito ambientale, la seconda a chi possiede competenze amministrative e intende inserirsi in una realtà produttiva strutturata. Le candidature devono essere inoltrate attraverso il portale di Toscana Lavoro, accessibile dal sito della Regione Toscana, entro il 29 settembre.

C.C.

