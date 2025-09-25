Campinoti (Fi): "Il centro è in abbandono"

Il capogruppo in consiglio comunale di Forza Italia Empoli del fare, Simone Campinoti, interviene in merito al problema delle chiusure dei negozi in centro storico attaccando l’amministrazione comunale. "Sperando fosse avvenuto un miracolo, ho fatto qualche giro in centro per vedere se davvero la situazione fosse cambiata, ma ho potuto solo constatare che, salvo nei momenti delle feste che ovviamente attirano visitatori ma non compratori, accade che finita la festa, come nella favola di Cenerentola, quella che era una sfavillante carrozza torna a essere una zucca e i cavalli dei topolini".

"Lo spettacolo che ho visto - aggiunge Campinoti - è desolante, a fronte di un coraggioso che apre, altri massicciamente chiudono o stanno per farlo e questo darà un’ulteriore spallata per rendere il centro un posto ancora più deprimente di oggi, dove resistono aperti solo Bar, ma anche questi con cambi di gestione frequenti".

Campinoti ha anche una spiegazione di questo stato di cose: "La crisi generale del commercio di vicinanza, ma anche l’amministrazione PD che ha sostenuto negli anni solo la creazione di centri commerciali".

"Certo è che la presenza di quel 47% di extracomunitari che ci vivono – conclude Campinoti – e che a detta del vicesindaco ne attirano non si sa quanti altri non censiti, non aiuta. Oggi, purtroppo, andare in centro è un’esperienza pericolosa e anche i pochi clienti compratori che resistono, nel centro è chiaro che vengono disincentivati da questo status e preferiscono andare altrove o comprare comodamente su internet. Servono azioni concrete per ripulire le nostre strade e il centro da irregolari specie se pericolosi, monitorando con la presenza costante e potenziando le forze dell’ordine".