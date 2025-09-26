"Il Momento". La buona musica dei grandi nomi

Haydn, Chopin, Rachmaninov e Skrjabin. Questi alcuni dei grandi nomi che hanno generato alcune fra le più memorabili pagine dedicate al pianoforte che saranno eseguiti domenica prossima alle 18 al Teatro Il Momento di Empoli da Alessandro Artese. Il 24enne pianista bolognese, recente vincitore del Premio Lamberto Brunelli 2025, sarà infatti il protagonista del nuovo concerto del "Fortissimissimo Metropolitano", festival promosso dagli Amici della Musica di Firenze, in collaborazione con il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni di Empoli e con il Concorso Pianistico Nazionale Premio Lamberto Brunelli.

Il programma inizierà con la "Sonata in mi minore" di Franz Joseph Haydn, compositore largamente impegnato nella scrittura per archi, che si rivolse però anche alla musica per tastiera lasciandosi contaminare nel proprio linguaggio dalle possibilità tecniche e timbriche dello strumento. Poi sarà la volta di Fryderyk Chopin con il singolare e visionario "Scherzo n. 4 in mi maggiore" e "Polonaise-Fantasie in la bemolle maggiore", epocale opera di straordinaria varietà di accenti che conclude la serie delle cosiddette "Polacche", genere indissolubilmente legato al nome di Chopin.

Ampio spazio sarà poi dedicato a Sergej Rachmaninov con tre studi da "Étude -Tableau" ("n. 6 in mi bemolle maggiore", "n. 7 in sol minore" e "n.4 in re minore"). Furono concepiti dall’autore come dei quadri, evocazioni musicali di stimoli visivi esterni, rimasti però ignoti al pubblico. Rachmaninov, infatti, non ha mai ritenuto significativo rivelarne l’origine. In chiusura la "Sonata n. 5 in fa diesis maggiore" di Aleksandr Skrjabin, brano maturo in cui si palesa con compiutezza il mondo allusivo e misterioso, costellato di improvvise estasi e di altrettanto bruschi furori, del geniale compositore simbolista russo.

L’ingresso è gratuito, ma è necessaria la prenotazione da effettuarsi al link https://amicimusicafirenze.it/events/alessandro-artese-pianoforte/, oppure contattando la segreteria del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni.