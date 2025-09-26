Lavori su aree gioco e sulle strade: "Maggiore sicurezza per i cittadini"

Giorni di lavori e di controlli. A seguito dell’intervento di ispezione delle 30 aree gioco sparse sul territorio, realizzato lo scorso mese di luglio, l’amministrazione comunale di Fucecchio sta predisponendo un affidamento per la manutenzione degli spazi gioco presenti nel capoluogo e nelle frazioni. Sulla base delle risorse a disposizione, e delle priorità emerse dall’intervento di ispezione, la ditta incaricata dal Comune procederà così a interventi di manutenzione straordinaria delle strutture presenti nelle varie aree gioco.

Intanto, nel giardino "La Sirenetta" in piazza XX Settembre, sarà a breve installata una staccionata sul lato della piazza, con le stesse caratteristiche di quelle già presenti nel parco, così da garantire maggiore sicurezza per i bambini e le famiglie che frequentano l’area giochi. Contestualmente, la panchina in marmo bianca dedicata alle vittime degli incidenti sul lavoro, inaugurata nel 2023, sarà spostata a fianco del monumento ai caduti sul lavoro intitolato nel 2021 a Luana D’Orazio, il cui basamento è stato ampliato così da poter ospitare anche la panchina e realizzare un unico, grande spazio dedicato alla memoria delle vittime sul lavoro.

Inoltre in vista della stagione autunnale, nella frazione di Querce il Comune sta procedendo con interventi di manutenzione straordinaria e asfaltatura, questi ultimi realizzati in collaborazione con Acque. La scorsa settimana si sono conclusi i lavori necessari per collegare le griglie di via Pesciatina alla fognatura presente in piazza Ivo Magozzi. Si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria reso necessario per limitare gli allagamenti e i disagi che venivano a crearsi in via Pesciatina durante i temporali.

Nei primi giorni di ottobre partiranno invece i lavori di asfaltatura nei tratti di via del Felciaione e piazza Ivo Magozzi interessati negli scorsi mesi dai lavori condotti da Acque peri interconnettere l’acquedotto di Querce con quello del Comune di Altopascio, attraverso la realizzazione di 1500 metri di nuove tubazioni. Un intervento volto a tutelare la frazione e l’intero sistema acquedottistico locale.