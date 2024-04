Nuove colonnine per la ricarica auto

Colonnine elettriche per la ricarica delle auto, la svolta ‘eco’ a Certaldo entra nel vivo. Il Comune ha individuato quale ditta per la fornitura, installazione e gestione

di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico la ‘Fastway’, società milanese. Viene ricordato che le infrastrutture saranno messe su tre delle quattro postazioni selezionate dall’amministrazione conseguentemente alla disponibilità di Enel di poter fornire la potenza voluta. Le quattro soluzioni – intanto se ne coprono tre, ma non vi è ancora la citazione di quale sarà quella ad oggi non interessata – sarebbero via Pio La Torre (parcheggio pubblico Unicoop), via Toscana (parcheggio pubblico Eurospin), viale Mario Fabiani (parcheggio della ‘Bandiera’), via Trieste (area scuola paritaria

e panificio).