Nuova scuola a Caracosta. Affidato l’incarico all’impresa

C’era l’obiettivo, fondamentale, di provvedere all’aggiudicazione del cantiere entro la fine del 2024 per scongiurare il rischio di nuovi ritardi e soprattutto della perdita di una parte dei finanziamenti intercettati. E così è stato: ad aggiudicarsi l’opera da oltre due milioni di euro che dovrà portare alla costruzione di un nuovo complesso scolastico è stato un raggruppamento di imprese del Piemonte, con i lavori che sono stati aggiudicato in via temporanea lo scorso 30 dicembre.

Sono gli ultimi sviluppi in ordine cronologico relativi all’iter per la realizzazione della nuova scuola per l’infanzia in via Ildebrandino, in località Caracosta, per la quale proprio nelle scorse settimane era stato validato il progetto esecutivo in vista della gara. Il piano generale prevede di costruire un nuovo polo scolastico comprendente la realizzazione di una scuola primaria, di una scuola di infanzia e di una palestra a servizio dei due edifici scolastici, tenendo conto che "le fasi per la realizzazione dei tre edifici saranno portate avanti sulla base delle risorse economiche di cui potrà disporre l’amministrazione comunale".

L’edificio si sviluppa su un unico livello e ha una superficie lorda di circa 825 metri quadrati. Previsti anche spazi ad uso collettivo, come l’agorà, il refettorio ed il "giardino d’inverno".