Nuova 429: la Regione acquisisce terreni a Gambassi Terme per completare l'opera

La nuova 429 ripartirà idealmente da Gambassi Terme perché la Regione acquisirà dal Comune terreni per circa un migliaio di metri quadrati di superficie complessiva (a fronte di un esborso di poco superiore ai mille euro) che serviranno a completare l’opera.

Lo si evince dall’ordine del giorno della prossima seduta del consiglio comunale di Gambassi, già fissata per il prossimo venerdì, nel corso della quale ai consiglieri verrà chiesto di prendere atto della richiesta pervenuta agli uffici comunali riguardante le "opere di completamento della variante Srt429 Val d’Elsa" nel tratto fra Empoli e Castelfiorentino.

La 429 e la 429 bis sono del resto legate indirettamente, in quanto sul dissequestro della prima avvenuto ormai più di un mese fa (a seguito delle opere di rinforzo del ponte sulla Pesciola) ha influito evidentemente anche il fatto, messo in risalto da Comune e Metrocittà, che quella strada fosse di fatto l’unica via di esodo perlomeno sino al completamento della nuova infrastruttura.

Una criticità emersa dopo l’alluvione di Malacoda dello scorso ottobre, con il governo ha annunciato lo stato d’emergenza e lo stanziamento di risorse per 9.700.000 euro complessivi per Castelfiorentino, Certaldo ed altre realtà comunali del Senese e del Livornese alluvionate.

C’è poi la ’partita’ che si gioca in procura, relativa alle indagini richieste dalla famiglia del giovane Lorenzo De Luca sull’incidente mortale del 2022: le settimane di sequestro, stando a quanto comunicato al legale della famiglia, sono comunque servite per approfondire l’indagine.

Per quanto concerne, infine, i lavori della nuova 429, sul sito della presidenza del Consiglio dei Ministri viene indicata come data di ultimazione della nuova strada da quattro chilometri che unirà Castello a Certaldo quella del 9 ottobre 2026, per un’operazione da oltre 34 milioni di euro iniziata ufficialmente il 5 settembre del 2022. Il 2025 dovrà quindi essere un anno cruciale, ma un nuovo passaggio sarà a quanto pare effettuato entro fine anno.