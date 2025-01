Nido “Lo Scoiattolo“: "Sì all’ampliamento". I dettagli del piano

"Nei giorni scorsi è stato approvato il progetto esecutivo per quanto riguarda la manutenzione e l’ampliamento dello Scoiattolo". Lo comunica la sindaca Francesca Giannì, in relazione alla situazione dell’asilo nido di via Leonardo Da Vinci che l’amministrazione comunale ha intenzione di riattivare in toto e potenziare, per un’operazione da circa 100mila euro.

I lavori principali prevedono la realizzazione di un nuovo locale destinato allo sporzionamento dei pasti, il rifacimento di pavimenti e rivestimenti dei bagni, la sostituzione di sanitari e rubinetteria, la costruzione di tramezzi in cartongesso per la realizzazione di un piccolo locale atto ad ’archivio dati sensibili’, la realizzazione di un ’ripostiglio giochi’. Saranno ritinteggiati tutti i locali, oltre a una serie di interventi manutentivi quali la revisione dell’impianto idrico ed elettrico, la sostituzione e installazione di nuovi condizionatori per il raffrescamento del salone principale, la revisione degli infissi ed il rifacimento della pavimentazione.

L’area esterna della struttura non necessita di opere comportanti modifiche strutturali e le operazioni di manutenzione ordinaria (consistenti in riassetto delle aree a verde, sostituzione di alcune piantumazioni di bordura, abbattimento di piante ad alto fusto presenti nel giardino e revisione delle recinzioni) potranno essere effettuate direttamente dal personale comunale.

Nel corso degli anni (l’edificio risale agli anni ‘80) erano stati eseguiti interventi di manutenzione straordinaria, cominciando dal rifacimento dell’impermeabilizzazione delle coperture sostituite anche nel 2018. Nel 2015 è stata sostituita la pavimentazione originaria in linoleum con nuova pavimentazione in gomma.

Nelle intenzioni della giunta Giannì, questo intervento dovrà contribuire all’aumento dei posti-nido sul territorio comunale, anticipando quelli che saranno disponibili con la costruzione del nuovo nido di via Mascagni.