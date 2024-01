Empoli in lutto, addio al professore e consigliere Nelusco Masi

Empoli, 23 gennaio 2024 – Un professore amato e stimato, un appassionato della politica alla quale ha partecipato attivamente, un uomo che della coerenza ha sempre fatto una bandiera da sventolare orgogliosamente. Ora che Nelusco Masi non c’è più la comunità empolese è sicuramente più povera. È scomparto ieri mattina all’età di 74 anni all’ospedale San Giuseppe di Empoli. Il fisico già provato da alcune patologie non ce l’ha fatta a superare un’ulteriore complicazione. Le esequie si terranno questa mattina in forma privata e poi la salma sarà trasferita a Ponte a Ema per la cremazione.

Ha fatto appena in tempo ad assistere e sostenere con affetto paterno e di militante di Rifondazione Comunista, la candidatura del suo terzo figlio Leonardo Masi a sindaco di Empoli. Masi junior correrà alle prossime amministrative per sinistra e Movimento 5 Stelle. "Babbo – dice lo stesso Leonardo Masi – avrebbe sicuramente partecipato con entusiasmo a tutta la campagna di avvicinamento alle elezioni. Era molto contento della mia scelta, l’ha appoggiata fin da subito. Da lui ho ereditato la passione per la politica e molte altre cose. Il più grande insegnamento che mi ha lasciato? La critica, quella positiva".

Nelusco Masi era figlio di Giovannina Lensi, detta Dianora, e di Wilson Masi, di professione vetraio che fu tra i 530 giovani che partirono volontari da piazza del Popolo nel Corpo volontari per la Libertà in viaggio per la Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Cresciuto nella frazione di Casenuove portò avanti gli studi fino a laurearsi in Lingue e letterature straniere, scegliendo poi di dedicarsi al mondo della scuola. Dopo qualche anno a Ragioneria passò al liceo Pontormo dove fino alla pensione ha insegnato Lingua e letteratura inglese.

Iscritto a Rifondazione comunista è sempre stato attivo negli ambiti della sinistra radicale. Venne eletto consigliere comunale a Empoli per Rifondazione Comunista nella consiliatura dal 1995 al 2000, quando il primo cittadino era Vittorio Bugli e tra gli assessori c’erano i compianti Albano Aramini, Maria Pia Pagni e l’attuale assessore all’ambiente Massimo Marconcini. Nelusco Masi lascia la moglie Tamara e i tre figli Michela, Federico e Leonardo.