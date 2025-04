Natura e storia. Tante escursioni per tutti i gusti

Torna a Montaione il ciclo di escursioni “Il paesaggio ritrovato“, un viaggio a piedi tra natura, storia e paesaggi mozzafiato. Un’occasione, insomma, per riscoprire il territorio attraverso la rete sentieristica locale e alcune deviazioni verso aree dei comuni confinanti. Saranno nove gli appuntamenti del calendario 2025, tra regolari ed extraserie, che da aprile a dicembre accompagneranno i partecipanti lungo percorsi immersi nel verde, attraverso borghi, colline, fiumi e santuari. Le passeggiate sono condotte da Guide Ambientali e sono aperte a tutti (adulti e bambini), pur con gradi di difficoltà diversi. Il primo appuntamento è in programma già domenica 27 aprile con “Da Marrado a Villamagna”, un percorso panoramico che si snoda tra i sentieri dimenticati delle colline di Marrado e i poggi che dominano la Valdera. Un’occasione per riscoprire antichi tracciati rurali e ammirare il paesaggio primaverile. Le escursioni sono gratuite, con prenotazione obbligatoria entro il martedì precedente. Il punto di ritrovo varierà a seconda dell’itinerario e verrà comunicato preventivamente attraverso i canali ufficiali del Comune di Montaione. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare lo 0571 699255 o scrivere a [email protected], oppure ad [email protected].

La rete sentieristica di Montaione, alla base dell’iniziativa, è consultabile su www.montaioneintuscany.it e su cartine disponibili presso l’Ufficio Informazioni Turistiche del Comune. Tra le varie escursioni, da ricordare “Montaione Beach 2025” l’8 giugno, uno degli appuntamenti più attesi: un itinerario estivo tra guadi, pozze e sponde alberate, dalle sorgenti dell’Evola fino agli ombrosi boschi di Alberi. Oppure l’evento speciale in notturna “Viaggio nelle Pènere 2025”, una camminata che, dal tramonto alla notte, unisce natura e teatro, con sosta al Santuario della Pietrina e racconto scenico della leggenda della Rupe sotto le stelle. E ancora domenica 26 ottobre, in occasione della Tartufesta, è in programma “Da Montaione a…Montaione Tartufesta 25”. Un’uscita autunnale tra colori caldi, funghi, tartufi e le suggestioni dei boschi di Evola e Carfalo, per concludere con i profumi del borgo in festa.