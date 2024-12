La solidarietà arriva sulla tavola. La Misericordia organizza il pranzo: a Natale porte aperte e pasti a casa

Empoli, 24 dicembre 2024 – La spesa è appena stata fatta e profuma di umanità. Il menù scelto è semplice ma rispecchia in pieno quel che vuole la tradizione. Lasagne come prima portata e spezzatino a seguire. Già da stamani la chef è ai fornelli e fino a domani avrà un bel po’ da fare. Operazione solidarietà, avanti tutta. Come ogni anno, la mensa popolare resterà aperta per i più fragili; sulle tavole delle famiglie bisognose e delle persone sole e in difficoltà, il Natale non mancherà grazie all’amore e all’impegno della Misericordia di Empoli. Se sempre più cittadini sono in cerca di un aiuto, un pasto caldo, un posto dove sentirsi in famiglia anche quando la famiglia non c’è, il tessuto associativo empolese non perde tempo e rinnova il suo supporto. Alla Mensa Emmaus di via XI Febbraio il Natale significa dedicarsi al prossimo. Saranno circa 40 i posti apparecchiati a tavola per il pranzo di Natale, una decina invece i pasti confezionati e consegnati a domicilio. Il servizio prenderà il via già dalle 11 di domani.

La mensa gestita dalla Misericordia di Empoli ha sede al centro Emmaus che si trova in via XI Febbraio e a Natale metterà a tavola 40 persone (foto Tommaso Gasperini/Germogli)

Come lo scorso anno, la mensa chiamerà a raccolta tra i dieci e i quindici volontari operativi per la giornata di domani tra cucina e sala da pranzo, mentre uno si dedicherà al servizio di consegna. Segno che la macchina della solidarietà non si ferma, garantendo servizi essenziali alle persone che vivono in condizioni di disagio, tra difficoltà economiche e sociali. Anche oggi, chi vorrà potrà approfittare del servizio di consegna regalo ai bambini (prenotando al 0571-7255, disponibile solo nel comune di Empoli).

L’Emporio Solidale starà chiuso soltanto domani e nella giornata di Santo Stefano per tornare da venerdì con orario regolare. E con tanta merce in più sugli scaffali. In questi giorni, infatti, le donazioni sono fioccate generose. Anche quest’anno, Abdul, giovane commerciante di generi alimentari nel cuore di Empoli, ha compiuto un gesto straordinario donando un carico di cento tra panettoni e pandori alla Misericordia cittadina. Non è stato il solo. Eros Condelli, proprietario del Bar Vittoria e di Al Tredici Sushi Lab ha consegnato all’Arciconfraternita un centinaio di regali destinati ai bambini delle famiglie più in difficoltà. Contributi che scalderanno tanti piccoli cuori portando gioia dove ce n’è più bisogno.

Y.C.