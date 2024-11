Natale, è tutto pronto per la festa. Mercatini, cultura e tanta magia: "Volàno per economia e turismo"

Un programma in divenire, al quale saranno aggiunti nuovi appuntamenti nei prossimi giorni. Ma ieri sono stati presentati i primi eventi “Natale a Vinci 2024“, il cartellone nato dalla sinergia fra l’amministrazione comunale, il Centro commerciale naturale Vincincentro (per il capoluogo) ed una rappresentanza dei commercianti di Sovigliana e Spicchio. Si parte idealmente il prossimo 1 dicembre con “Viale in festa – aspettando il Natale“, ossia il mercato a tema natalizio che sarà allestito lungo viale Togliatti. Alle 17.30, la chiesa di Santa Maria a Petroio ospiterà invece il concerto di Natale del Centro di formazione e cultura musicale di Sovigliana. Un nuovo mercatino natalizio (oltre all’accensione delle luminarie, sia nel capoluogo che nelle frazioni) è previsto per il 7 dicembre dalle 9 alle 20, sempre in viale Togliatti (“Natal’è“, per un’iniziativa che sarà ripetuta secondo le medesime modalità e gli stessi orari anche il 14 ed il 21 dicembre). Per l’occasione, una cena di raccolta fondi aperta a tutti è in programma venerdì prossimo alle 20.30 alla Casa del Popolo di Sovigliana (con prenotazione al 3392183840).

Il prossimo 8 dicembre sarà invece inaugurato in via di Petroio il “Presepe artistico di Petroio“ sarà esposto sino al 12 gennaio e farà da preambolo al presepe vivente di domenica 22 dicembre e domenica 5 gennaio (quando la parrocchia della chiesa di S. Croce, in collaborazione con il gruppo di catechisti e la Caritas di Vinci, metterà in scena il corteo sacro dalle 16.30 con partenza in via dei Martiri). Ma il clima di festa riguarderà anche il Museo Leonardiano (oltre alla biblioteca) con una serie di aperture straordinarie per il giorno di Natale (dalle 10 alle 18) e per il 1 gennaio). E nei prossimi giorni dovrebbero essere annunciati nuovi eventi. "Un percorso per anticipare il Natale e quello che sarà il 2025 in tutta Vinci, perché una città come la nostra debba puntare fortemente sugli eventi. Abbiamo tantissime potenzialità dal punto di vista turistico e culturale, e gli eventi devono essere un tassello importante per completare questo quadro – ha commentato il sindaco Daniele Vanni – è già quello che sta succedendo con il lancio del bando per “Vinci città degli eventi“, che permetterà di valorizzare ancora di più il calendario delle iniziative a nella nostra città e incentivare aziende e associazioni a creare nuovi eventi".