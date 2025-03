Nasce un orto scolastico. La classe coltiva il futuro

CERRETO GUIDI

Nel giardino della scuola primaria di Cerreto Guidi è nato un orto scolastico grazie all’entusiasmo e all’impegno dei bambini della classe 5^ B. Questo progetto rappresenta un’opportunità educativa unica, insegnando ai giovani l’importanza della sostenibilità e del rispetto per l’ambiente attraverso la pratica diretta.

Creatività e Determinazione

I bambini della classe 5^ B hanno dimostrato grande autonomia e capacità organizzativa nel portare avanti questo progetto. Fin dall’inizio, hanno partecipato attivamente alla pianificazione e alla preparazione del terreno, mostrando dedizione e spirito di squadra. Hanno coinvolto insegnanti e genitori, chiedendo consigli su quali piante coltivare e su come gestire l’orto in modo sostenibile.

Con entusiasmo e curiosità, i giovani orticoltori hanno imparato a seminare, innaffiare e curare le loro piante. Hanno affrontato ogni sfida con determinazione, imparando dai propri errori e celebrando i successi insieme. Questa esperienza ha sviluppato in loro competenze come la pazienza, la responsabilità e la capacità di lavorare in gruppo.

Educazione ambientale e sostenibilità

La creazione dell’orto non è solo un esercizio di giardinaggio, ma un vero e proprio percorso educativo. I bambini hanno appreso il ciclo di vita delle piante e l’importanza di pratiche agricole ecologiche. Questo impegno ha rafforzato i legami tra i compagni di classe, promuovendo valori come la collaborazione e la responsabilità ambientale.

Voci dai protagonisti

"Io non sapevo che le piante avessero bisogno di così tanta cura! – ha dichiarato uno degli alunni – È stato bellissimo lavorare insieme ai miei compagni e vedere crescere le nostre piante. Abbiamo capito quanto sia importante prendersi cura del nostro pianeta". L’orto scolastico della classe 5^ B è un esempio di come l’educazione possa andare oltre i libri e le aule, insegnando ai bambini valori fondamentali per il futuro.

In conclusione, l’iniziativa della classe 5^ B di Cerreto Guidi è un modello di educazione pratica e sostenibile, dimostrando che l’apprendimento può avvenire attraverso l’esperienza diretta e il contatto con la natura.

Questi giovani studenti hanno creato un legame forte tra di loro e l’ambiente, gettando le basi per un futuro più verde e consapevole.

Questo progetto non solo li ha avvicinati alla natura, ma ha anche piantato in loro i semi della consapevolezza ambientale e della responsabilità sociale.