"Musicalmente" Risate di cuore Show benefico

FUCECCHIO

Musica, imitazioni canore, comicità e tanto divertimento. Questi sono gli ingredienti per una serata all’insegna dell’allegria sulle note dei più grandi successi italiani e internazionali. L’appuntamento è per venerdì alle 21 presso il Nuovo Teatro Pacini di Fucecchio con "Musicalmente", spettacolo a cura del Gruppo Attrazione Spettacolo di San Pierino. Sul palco due gruppi musicali accompagneranno individualmente i vari componenti del gruppo, che saliranno sul palcoscenico per imitare tanto nell’aspetto quanto nel timbro vocale cantanti famosi da Zucchero a Shakira passando per Giuni Russo, Anna Oxa, Mia Martini e tanti altri. Una serie di performance canore che saranno intervallate da alcuni sketch comici. A dare ancora maggior importanza a questa serata è l’aspetto benefico dell’iniziativa. L’intero incasso sarà infatti devoluto all’associazione Ortolani Coraggiosi, che proprio a San Pierino porta avanti ormai da anni un progetto di lavoro nei campi per ragazzi affetti da autismo. Lo spettacolo sta andando verso il sold-out e i pochi tagliandi ancora disponibili saranno in vendita esclusivamente venerdì sera alla biglietteria del teatro.

Il Gruppo Attrazione Spettacolo nasce nel 1983 per volontà di un gruppo di amici di San Pierino, che per intuizione di Luciano Baldini, scomparso da un anno e mezzo, decise di evolversi passando dalle semplici rappresentazioni teatrali alle imitazioni canore dei cantanti più in voga del momento. Uno spettacolo, di fatto, precursore dell’attuale programma televisivo "Tale e quale show" condotto da Carlo Conti. Visto l’inaspettato quanto enorme successo, dalle sagre e le feste paesane, il gruppo passò presto a esibirsi nei migliori locali della Toscana sfiorando il professionismo nel 1985 quando decisero di abbandonare. La passione per la musica e il palcoscenico, però, non si è mai affievolita, è soltanto rimasta sopita per circa quarant’anni per poi tornare prepotentemente in superfice l’anno scorso quando durante una cena di ritrovo organizzata dall’attuale direttore artistico Graziano Cai, i componenti del gruppo hanno deciso di rimettersi nuovamente in gioco con lo stesso entusiasmo di quando erano più giovani. Per informazioni chiamare il 347 0824163.