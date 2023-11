Musica in San Salvatore. Una pianola per le suore

Sabato 16 dicembre, nella chiesa del monastero di San Salvatore, è in programma un concerto che ammalierà grandi e piccoli, riscaldando la già magica atmosfera natalizia. Ma non solo eventi. Sabato scorso infatti, il maestro Lanzetta ha fatto visita alle suore del monastero accompagnato dal sindaco Alessio Spinelli, dal dottor Antonio De Crescenzo, membro del consiglio della Fondazione Cassa Risparmio di Firenze e dall’arciprete della Collegiata, don Andrea Pio Cristiani, per donare alle consorelle una pianola elettrica come segno di amicizia e gratitudine. "Un bellissimo gesto da parte del maestro Lanzetta – commenta il sindaco Alessio Spinelli – al quale le suore hanno gentilmente ricambiato donando al maestro alcune statuette raffiguranti il bambin Gesù. Un’amicizia che raggiungerà il proprio coronamento proprio il 16 dicembre, quando l’Orchestra da Camera Fiorentina tornerà nel monastero di San Salvatore per un concerto". Un evento che chiuderà una stagione bellissima, durante la quale il maestro Lanzetta e la sua orchestra hanno emozionato Fucecchio grazie alla forza travolgente della loro musica".