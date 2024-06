Musica e cultura. Le Ville medicee diventano palco

Ancora una volta la Villa Medicea di Cerreto Guidi sarà tra le dimore protagoniste dell’ormai tradizionale rassegna musicale "Ville e Giardini incantati", giunta alla sua ottava edizione. Anche quest’anno, infatti, la kermesse organizzata dall’Orchestra della Toscana farà tappa pure nel giardino e nelle sale interne della Villa Medicea di Cerreto Guidi, dove si terranno tre dei 14 concerti in cartellone tra giugno e luglio: gli altri avranno invece come cornice le ville di La Petraia, Poggio a Caiano, Seravezza, Quarrata, il Parco di Pratolino e il Giardino della Villa di Castello.

Dopo quello di giovedì scorso con protagonista il direttore dell’orchestra della Toscana Diego Ceretta, con musiche di Schubert, Prokof’ev e Mendelssohn, giovedì prossimo alle 21.30 toccherà ad uno dei grandi ospiti di quest’anno, il direttore Kyrian Friedenberg e la solista Giulia Baracani al flauto. Talentuoso venticinquenne nato e cresciuto a New York ma stabilitosi in Europa, Friedenberg si è imposto all’attenzione internazionale come vincitore del Premio Neeme Järvi 2022 al Gstaad Menuhin Festival e ha debuttato con la Kammerorchester Basel nel giugno 2023. In riconoscimento dei suoi successi, è stato insignito del Solti Foundation U.S. Career Assistance Award 2024 e completerà una residenza presso la Lyric Opera di Chicago tra agosto e settembre prossimi. La serata sarà un omaggio a Wolfgang Amadeus Mozart, di cui saranno eseguiti il concerto per flauto e orchestra K.314 e la sinfonia numero 38 K.504 "Praga".

Al termine del concerto, che durerà circa 50 minuti senza intervallo, ci sarà la possibilità di partecipare ad un buffett (prenotazioni chiamando il numero 328 0091341 da oggi fino a mercoledì dalle 9 alle 11), Il terzo ed ultimo concerto alla Villa Medicea di Cerreto Guidi è invece in programma per sabato 29 giugno con Danila Grassi a dirigere l’Orchestra della Toscana e Andrea Mancini come solista al corno per una scaletta che partirà ancora da Mozart finendo con Beethoven e passando per Rossetti.