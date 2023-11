Muore cercando funghi. Giro in bosco, poi il malore. Senza scampo un 60enne

Una mattina senza pioggia dopo quella abbondante dei giorni passati sembrava l’occasione perfetta per recarsi in località Castagno a Gambassi Terme, area molto frequentata dagli appassionati, per andare in cerca di funghi. Una raccolta che però non ha potuto far vedere a nessuno. Ieri mattina intorno alle 10, infatti, di ritorno dal bosco un uomo è stato colto da un malore improvviso proprio dopo aver caricato una cesta di funghi nel bagagliaio della propria auto, dove poi è stata ritrovata, e per lui non c’è stato niente da fare. Si è spento così all’età di 60 anni appena compiuti, lo scorso mese di ottobre, Alessandro Cappelli. A quanto si è appreso il cercatore di funghi è stato trovato riverso a terra lungo la provinciale nei pressi del complesso dell’Ecce Homo, vicino alla parte posteriore della propria vettura.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Misericordia di Castelfiorentino e l’elicottero Pegaso, ma l’uomo è deceduto sul posto. Sono intervenuti, inoltre, per i rilievi sia la polizia municipale dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa che i carabinieri di Empoli. Alessandro Cappelli era un odontotecnico residente a Firenze, ma domiciliato a Gambassi Terme, dove esercitava la propria professione nello studio dentistico di via Bruno Buozzi. Tuttavia non capitava spesso di incrociarlo nel centro del paese, come ha raccontato il sindaco di Gambassi Terme, Paolo Campinoti. Resta lo sgomento per una morte improvvisa, durante una mattinata qualsiasi, per portare avanti una passione come tante altre, a stretto contatto con la natura.

Simone Cioni