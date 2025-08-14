Muore annegato a 15 anni sotto gli occhi degli amici

Fermo, 14 agosto 2025 – E’ stato fatto il possibile per salvargli la vita. Ma a nulla è valso ogni tentativo di farcela, ed è morto sulla riva di quello stesso mare che aveva raggiunto con gli amici per divertirsi. E’ stato questo il tragico destino di un ragazzino cinese di 15 anni, residente a Empoli e in vacanza con la famiglia nel Fermano, che nel primo pomeriggio di oggi, ha perso la vita per annegamento, nel tratto di mare di fronte alla spiaggia tra Casabianca di Fermo e Lido Tre Archi, in corrispondenza di via De Gasperi.

Il 15enne era in compagnia di altri due ragazzi ed insieme avevano deciso di andare in acqua. E’ lì sarebbero andati in difficoltà. Mentre due di loro sono riusciti a tornare a riva, del 15enne nessuna traccia. L’allarme lanciato ai soccorsi ha visto giungere sul posto il personale della Capitaneria di Porto San Giorgio, della Guardia Costiera e dei vigili del Fuoco.

Le ricerche hanno permesso di individuare il ragazzo in mare, soccorso in stato di incoscienza. Subito portato a riva è stato affidato all’intervento tempestivo del personale medico e sanitario già sul posto. Il tentativo di rianimazione è andato avanti per un tempo prolungato. Ma tutto è risultato vano. Il ragazzino non è sopravvissuto. Il luogo dell’accaduto è stato raggiunto anche dai carabinieri, dalla polizia di stato e dalla polizia locale.