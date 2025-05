Mostra del Chianti a Montespertoli, il Comune annulla degustazione di vini israeliani

Montespertoli (Firenze), 13 maggio 2025 – Il Comune di Montespertoli ha annullato la degustazione dedicata ai vini prodotti nella regione israeliana di Ramat HaNegev, prevista nell'ambito della 67ma Mostra del Chianti, rassegna enologica in programma dal 31 maggio all'8 giugno. La polemica era nata a seguito di una lettera al sindaco Alessio Mugnaini ampiamente diffusa sui social in cui si chiedeva di annullare l'evento "nel rispetto del popolo palestinese".

"La scelta nasce dalla volontà di preservare il carattere inclusivo e sereno della manifestazione - si legge in una nota del Comune - evitando che un singolo evento possa essere percepito come divisivo o politicamente schierato". Il sindaco Mugnaini precisa però che "non si costruisce la pace isolando e discriminando cittadini di un paese. La comunicazione va disarmata da ogni aggressività, fanatismo, odio, razzismo, antisemitismo e non è ciò che abbiamo visto in queste ore".

"Esprimiamo solidarietà - conclude - alla popolazione palestinese travolta da una crisi umanitaria con costi insopportabili in termini di vite umane, diritti e dignità, così come ai civili israeliani vittime del terrorismo e agli ostaggi a Gaza. Le responsabilità dei governi non devono ricadere sui cittadini. Molti israeliani da mesi manifestano contro Netanyahu: a loro, come a chi manifesta a Gaza contro Hamas, va il nostro sostegno".