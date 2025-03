‘Palestina libera’, la manifestazione a Firenze

Firenze, 29 marzo 2025 – Allo slogan 'Palestina libera’ alcune migliaia di persone hanno sfilato a Firenze in occasione di una manifestazione che vuol “chiedere con forza la fine della guerra a Gaza e dell'occupazione, il rispetto del diritto internazionale e l'immediata apertura di un percorso politico di pace giusta per il popolo palestinese”.

Firenze, la manifestazione pro Palestina (foto Giuseppe Cabras/New Press Photo)

A promuovere la manifestazione, che da piazza Poggi è salita fino al piazzale Michelangiolo, un gruppo eterogeneo di realtà che spazia dall'Arci all'Anpi, passando per Cgil, Cospe, Amnesty International, Emergency, Oxfam e Legambiente. In tanti sventolano le bandiere palestinesi e quelle della pace, e tra i manifestanti ci sono anche molti semplici cittadini e numerose famiglie con bambini.

Al passaggio del corteo, aperto da un grande striscione con scritto 'Free Palestine, in piazza per la Palestina’, assistono molti turisti incuriositi e alcuni di loro si uniscono ai manifestanti. Al Piazzale è stato allestito uno spazio per gli interventi, in presenza o in videocollegamento, compresi rappresentanti della comunità palestinese e un medico dall'ospedale di Gaza.

"Ringrazio le organizzatrici e gli organizzatori della manifestazione di oggi, a Firenze, per chiedere la fine dello sterminio del popolo palestinese per mano del governo Netanyahu – dice Laura Boldrini, deputata del Pd e presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo – Davanti all'immobilismo, quando non all'appoggio, dei potenti della terra, davanti al silenzio del governo Meloni che non esprime cordoglio per gli oltre 50mila morti a Gaza e non condanna i crimini efferati commesso dall'Idf, non bastano le nostre tante iniziative parlamentari. Le persone non ce la fanno più: vogliono dire basta. Basta ai bombardamenti indiscriminati, basta all'occupazione della Cisgiordania, basta alla violazione costante del diritto internazionale. Per questo oggi era necessario essere qui, nella piazza organizzata da Anpi, CGIL, Oxfam, Arci, Cospe, Emergency, Amnesty International, Legambiente e altre realtà della società civile: tutte e tutti insieme perché quello che accade in Palestina non è più sopportabile".