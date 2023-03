Lutto nella sanità toscana: è morto il radiologo Roberto De Monte

Empoli, l'ingresso dell'ospedale San Giuseppe (foto Germogli)

Empoli, 24 marzo 2023 – Addio al dottor Roberto De Monte. Lo specialista è stato in servizio per oltre 30 anni nella radiologia di Empoli e i colleghi dell’ospedale San Giuseppe lo ricordano come un professionista che ha svolto ogni giorno il suo lavoro con grande impegno e dedizione sempre in uno spirito di squadra.

La Direzione sanitaria dell’Ospedale San Giuseppe insieme al Dipartimento Diagnostica per immagini dell’Asl Toscana Centro si stringono intorno ai familiari con le più sentite condoglianze per la scomparsa di De Monte, a seguito di una breve malattia.