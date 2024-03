La chiamata ai soccorsi e il volo in ospedale. Morto nell’oliveto, si indaga sulla tragedia

Gambassi Terme, 26 marzo 2024 – La ferita profonda vicino al cuore, l’emorragia che non si ferma, la corsa disperata in elisoccorso all’ospedale di Careggi. La morte sopraggiunta poche ore dopo l’incidente. Si chiamava Claudio Rosi, classe 1965, originario di Firenze, l’uomo che ieri pomeriggio è rimasto vittima di un incidente sul lavoro nelle campagne di Gambassi Terme. Il 59enne stava lavorando in un oliveto, lungo la Sp4 Volterrana.

Con una motosega stava potando delle piante quando improvvisamente l’attrezzo gli è sfuggito di mano ferendolo gravemente. In quel momento era da solo nel campo. Nonostante il profondo taglio, l’uomo è riuscito a chiamare i soccorsi. La centrale del 118 ha inviato sul posto un’ambulanza e attivato subito l’elisoccorso. La vittima, a quanto riferito, durante le fasi di soccorso è rimasta sempre cosciente. In un primo momento, quindi, sembrava che nonostante la gravità dell’incidente potesse farcela. Ma durante il trasferimento all’ospedale fiorentino le sue condizioni sono irrimediabilmente precipitate. Quando Pegaso è atterrato a Careggi le speranze di vita per l’uomo erano ormai ridottissime. È deceduto poco dopo.

Toccherà adesso alla medicina del lavoro dell’Asl chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, se l’attività che stava svolgendo fosse in regola e se soprattutto fosse dipendente di una ditta. In seconda battuta potrebbe essere interessato anche il nucleo carabinieri ispettorato del lavoro. I militari della stazione di Gambassi Terme ieri sul posto hanno effettuato i primi rilievi. L’uomo avrebbe perso la vita su un terreno che non è di sua proprietà. Forse di un amico. Quel volto a Gambassi Terme non era comunque sconosciuto. Da Firenze veniva spesso in Valdelsa dove aveva molti amici.

Secondo una prima ipotesi, l’uomo potrebbe essere caduto dalla scala su cui era salito per tagliare alcuni rami di una pianta. La motosega ancora in azione lo avrebbe quindi ferito gravemente all’altezza dell’ascella sinistra. Un taglio profondo vicinissimo al cuore. L’uomo ha subito perso molto sangue, ma in un primo momento è rimasto cosciente. Non ha perso la lucidità ed è riuscito a lanciare l’allarme. La notizia del grave incidente avvenuto nelle campagne vicino al capoluogo si è sparsa velocemente nella comunità di Gambassi Terme. In un primo momento sembrava che l’uomo potesse farcela. Poi, il tragico epilogo.