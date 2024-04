Caro carburante. Impennate nei prezzi. La mappa del risparmio per evitare la stangata

Siamo nel bel mezzo dei ponti del 25 Aprile e Primo Maggio, tempo di spostamenti e gite fuori porta… assai costose quanto a spese al distributore. Rispetto allo scorso gennaio vi sono state impennate nei prezzi al litro di benzina e gasolio, anche se - serbatoio… mezzo pieno - in confronto alla micidiale soglia psicologica dei 2,5 euro al litro degli inizi di aprile c’è stata una salutare flessione. E’ la fotografia odierna dell’Osservatorio dei prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Abbiamo cercato di vedere Empoli e lo ‘stato dell’arte’ in un raggio di una decina di chilometri rigorosamente in linea d’aria, e a volte si nota che anche la posizione eminentemente strategica ha un suo costo. Comunque: chiaramente con il self-service si risparmia sempre. Tanto. Sul gasolio invece si va dai 40 ai 70 centesimi.

Ad ogni modo risparmiare è possibile. Ecco una mini-guida per evitare che il pieno al distributore si trasformi in un salasso: nell’Empolese si rimane (benzina) sotto la soglia di 1,9 euro ai tre impianti di Piovola, via Val d’Elsa e sull’asse della Strada provinciale 12 di Metano Toscana, ed anche il gasolio è ancorato a 1,749 (piccola notazione, nel vicino territorio di San Miniato i prezzi sono ancora più bassi). Sotto soglia di 1,9 (benzina) al self di via Machiavelli a Castelfiorentino, mentre ‘rispetta’ questa stessa soglia il Beyfin di Empoli per la benzina con servizio (1,919).

Per la benzina con servizio invece siamo tra 2,124 e 2,209 in vari impianti dell’Empolese che sono anche in posizioni strategiche nelle diverse vie di comunicazione e gli snodi principali, oppure anche in zone densamente popolate: ad esempio Esso di Montelupo, Ip sempre a Montelupo, Ip a Empoli, Eni sulla Ss67 Tosco Romagnola ed Esso a Empoli, l’impianto di Bramasole sulla Sp 12 vicino Montelupo. A ogni modo si è in una media ormai più elevata rispetto a gennaio, tra 1,9 e 2,2 euro per la benzina servita.

Il gasolio ha prezzi più contenuti ma tendenti in diversi impianti all’1,9 e 2 euro al litro. Non solo benzina e gasolio. Merita andare a vedere anche altri carburanti che si fanno strada: il metano oscilla tra 1,189 sulla Sp 12 presso Montelupo a 1,225 alla ‘Engo’ sulla Sr 429 vicino Empoli; in bassa Pesa si va però anche ad 1,337 ma già fuori radar empolese. In proposito, altra notazione per inciso: in un’altra zona vicina è parecchio famosa a livello turistico, ci sta di spendere anche di più. Si sta parlando del Chianti e soprattutto dell’area ‘classica’ della terra del vino.

Sul Gpl, si è potuto vedere un buon prezzo alla ‘Ngn’ in via Lucchese ad Empoli (0,689), seguita da ‘Engo’ a 0,695. Come accennato in precedenza, avendo visto la situazione di oltre una quarantina di impianti nel raggio empolese, a parte gli episodi di prezzi più bassi la stragrande maggioranza si adagia sulle cifre attorno o superiori almeno per la benzina ai 2 euro al litro. Per fortuna si è un po’ scesi dal picco registrato verso Pasqua ed anche dopo.

La situazione carburanti è per sua natura mutevole, può cambiare da un momento all’altro, e si dovrà rivedere la faccenda tra un paio di mesi, alla vigilia dei grandi (ed auspicati alla voce turismo) esodi estivi. La rincorsa in alto dei prezzi dei carburanti si è fatta tangibile dall’ottobre 2023, con l’aumento delle quotazioni internazionali che ha avuto ripercussioni sui prodotti raffinati. L’odierna instabilità internazionale certo non aiuta.

A.C.