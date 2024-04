Scuola di San Quirico al restyling. La consegna sarà tra un anno esatto

Il quarto stralcio dei lavori previsto per la realizzazione della nuova scuola materna 0-6 dovrebbe chiudersi entro il maggio del 2025, nella migliore delle ipotesi. Questo, sulla base di quanto si evince da una determina del Comune risalente a martedì scorso, il punto relativo allo stato d’avanzamento del cantiere legato al progetto della "Scuola nel parco", attualmente in corso di attuazione con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Si parla di un investimento complessivo da oltre 3.800.000 euro, per il nuovo insediamento scolastico di San Quirico: stando ai documenti pubblicati sul sito del Comune, il progetto esecutivo dell’ultimo dei lotti previsti è stato approvato lo scorso autunno e la consegna dei lavori è avvenuta lo scorso 30 novembre.

Il nuovo plesso sarà dotato, com’è noto, di un nido d’infanzia (da zero a tre anni) e una scuola per l’infanzia (da tre a sei) e si svilupperà su un unico piano fuori terra. La superficie complessiva dell’area, compresa la parte già realizzata, è di 10.460 metri quadri e il nuovo cantiere dovrebbe riguardare una zona di 590.

L’amministrazione ha fatto sapere che la sua organizzazione è stata concepita combinando le esigenze educative-didattiche con i requisiti emersi durante il percorso partecipativo del 2010 e le nuove esigenze emerse dal gruppo di lavoro nel quale è stato coinvolta anche la dirigenza didattica.

L’idea resta quella di realizzare un’area scolastica (inserita nel verde del Parco dell’Ambrogiana) in edilizia sostenibile con un un’impronta ecologica a impatto quasi zero. Proprio un paio di giorni fa il Comune ha concesso un’anticipazione contrattuale del 20 per cento, ammontante a poco più di mezzo milione di euro. In tema di tempistiche, il cronoprogramma prevede un periodo di 518 giorni per completare le operazioni: il lavoro dovrebbe quindi chiudersi entro il 22 maggio del prossimo anno, rispettando così le scadenze imposte dal Pnrr.