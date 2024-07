Falchi e rapaci tornano a spiccare il volo

Appuntamenti da non perdere all’oasi naturale protetta di Arnovecchio, alle porte di Empoli, dove domani e venerdì prossimo verranno rimessi in libertà alcuni rapaci diurni e notturni. Si tratta di animali recuperati e curati dal Centro Toscano Recupero Avifauna Selvatica di Empoli, che ha come fine la riabilitazione e la reintroduzione in natura di avifauna selvatica in difficoltà, in particolare i rapaci. Le due liberazioni sono pubbliche, con accesso libero e senza prenotazione. Nel dettaglio domani alle 8.30 saranno liberati rapaci diurni come il Gheppio, un falco di piccole dimensioni abbastanza diffuso nelle nostre campagne. Venerdì 2 agosto alle 21, invece, apertura serale dell’oasi che consentirà di osservare gli uccelli del lago ma anche i piccoli mammiferi che escono allo scoperto dopo il tramonto; durante la serata è prevista la liberazione di alcuni esemplari di Civetta. Per coloro che vorranno farlo sarà anche possibile lasciare un contributo libero al Cetras a sostegno di tutte le importanti attività delle volontarie e dei volontari del centro. Si consiglia, per chi può, di raggiungere l’area naturale protetta in bicicletta, mentre chi viene in auto può parcheggiare nella vicina frazione di Cortenuova e proseguire a piedi, essere muniti di binocolo e di un repellente per zanzare. Per informazioni scrivere a [email protected].