In campo contro la sclerosi multipla. Arriva uno sportello di supporto: "Così aiuteremo mille pazienti"

La diagnosi arriva all’improvviso ed è uno choc. Un macigno. Ci si sente soli e smarriti. Come affrontare i momenti di malattia e difficoltà? Da dove cominciare? Si chiama Punto SMile ed è il nuovo sportello gratuito voluto dalla Misericordia di Empoli per offrire supporto psicologico ai pazienti affetti da sclerosi multipla e ai loro caregiver. Si tratta della più frequente malattia infiammatoria demielinizzante del sistema nervoso centrale che si manifesta in età adulta, tra i 20 e i 40 anni, "ma che può presentarsi anche in età pediatrica - ha spiegato il dottor Leonello Guidi, direttore neurologia Ausl Toscana Centro - Una malattia che accompagna gran parte dei pazienti in tutto l’arco della vita, nel momento cruciale in cui ci si deve realizzare, cercare lavoro, metter su famiglia. La diagnosi è impattante, crollano le certezze. Ecco perché prendersi cura dell’aspetto psicologico e motivazionale è di grande supporto alla qualità della vita".

L’iniziativa, presentata ieri nella sede della Misericordia empolese, abbraccia dunque una delle malattie che l’Oms ha definito socialmente più onerose: perché interessa soggetti nella fascia di età giovanile-adulta, come detto, comporta una disabilità progressiva e ha una lunga durata. Una recente valutazione svolta dall’agenzia regionale sanitaria attesta in Toscana oltre 6mila pazienti. "L’incidenza è di 19 casi du 100mila. Nell’Empolese Valdelsa - ha fatto il punto il dottor Guidi - si parla di circa mille persone. Ogni anno si contano circa 12 casi in più, diagnosticati in fasce d’età diverse". L’intero percorso è condiviso anche con le associazioni locali Aism (Associazione italiana sclerosi multipla) e Smart Onlus (Sclerosi Multipla Associazione Regionale Toscana). Ad accogliere chi vorrà rivolgersi allo sportello gratuito ci saranno gli psicologi Elisa Giunti e Bernardo Gargani, per offrire supporto mirato a coloro che si trovano ad affrontare il delicato percorso della malattia. Sono previsti incontri periodici di valutazione neuropsicologica, per almeno un anno e valutazioni psicologiche. "Insieme - ha concluso la dottoressa Margherita Tocci degli ambulatori medici della Misericordia - creeremo un percorso specifico e personalizzato così da stimolare il paziente ad apprendere nuove strategie cognitive per adattarsi al nuovo contesto di vita".

Y.C.