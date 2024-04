La piccola Sveva colpisce ancora. Ed eccola nelle vesti della Nannini

La rockstar da bambina, dai 7 ai 10 anni, già ribelle e talentuosa. Come era Gianna Nannini da piccola? Lo racconterà la sua interprete, Sveva Zalli, giovane attrice di Montelupo Fiorentino che dopo il successo di "Margherita delle stelle" (nella foto da Rai Uno), torna sul piccolo schermo con una sfida nuova. Dopo aver vestito i panni della scienziata Margherita Hack, ora Sveva – che sogna il cinema e ci si sta dedicando con passione – presterà il volto alla cantautrice senese in "Sei nell’anima", film diretto da Cinzia TH Torrini, basato sull’autobiografia della Nannini e in uscita su Netflix dal 2 maggio. È una primavera di successi, che ha visto la città della ceramica terreno fertile dove coltivare eccellenze che hanno saputo distinguersi in settori diversi.

Oltre all’attrice dodicenne, a marzo Rai 1 ha ospitato Maura Tombelli, direttrice dell’osservatorio di San Vito. E poi c’è la giovane atleta Carlotta Fulignati che ha debuttato nella squadra della Nazionale di ginnastica ritmica. Due classi della scuola Baccio sono andate alle finali nazionali di robotica della First Lego League a Salerno. Jennifer Cortini ha scritto per Einaudi Ragazzi su una collana di libri a tiratura nazionale. E infine Laerte Tognetti ha vinto la Coppa Italia con la Fiorentina Primavera. Un periodo davvero fortunato.